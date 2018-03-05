Открытость и безопасность

Ключевая задача спецслужб сегодня — борьба с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин в понедельник на заседании коллегии ФСБ. Глава государства заверил, что в интересах борьбы с террором Россия готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами. Соответствующее взаимодействие глава государства позже обсудил и на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС). Президент заявил, что, несмотря на внешнее давление, России удается подтверждать статус ведущего поставщика оружия на мировом рынке. Объем поставок в 2017 году составил более $15 млрд и будет только расти. В этот же день Владимир Путин принял участие в съезде транспортников России, где обсуждались планы развития автомобильного, железнодорожного и авиасообщения.

Борьба с терроризмом

Жизнь, права и безопасность российских граждан должны быть надежно защищены как от внутренних, так и от внешних угроз, подчеркнул президент на заседании коллегии ФСБ. По словам главы государства, ответственность за выполнение этой задачи лежит на сотрудниках силовых ведомств, в том числе Федеральной службы безопасности. Он добавил, что в распоряжение спецслужб предоставлено всё необходимое для решения стоящих перед ними задач.

— Ключевая из них — это борьба с терроризмом. Обстановка, а вы прекрасно ее знаете, требует здесь постоянного внимания и высочайшей собранности, — заявил Владимир Путин.

Президент обратил внимание на снижение числа преступлений террористической направленности. Так, в 2017 году было предотвращено 68 таких преступлений, в том числе 25 терактов. За каждой из этих цифр — спасенные жизни граждан, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин поручил силовым службам действовать так же активно, использовать наступательную тактику в борьбе с терроризмом и поддерживать тесные связи со специальными службами других государств, налаживать эффективный обмен информацией. Глава государства подчеркнул: в интересах борьбы с терроризмом Россия открыта для совместной работы как со своими союзниками, так и со странами, с которыми есть разногласия по вопросам международной повестки.

— Убежден, в борьбе с террором мы должны быть вместе, — заявил Владимир Путин.

Военно-техническое сотрудничество

Вопросы взаимодействия с зарубежными партнерами обсуждались и на первом в этом году заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Владимир Путин отметил, что Россия по-прежнему высоко держит марку, подтверждая свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка, и поблагодарил коллективы оборонных предприятий за достигнутые результаты. Он обратил внимание, что действовать приходится в жестких, неконкурентных условиях: на желающих сотрудничать с РФ оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление.

Несмотря на это, сейчас портфель заказов на российское вооружение и военную технику превышает $45 млрд, сообщил президент, а отечественный ОПК обеспечен заказами на несколько лет вперед. Россия намерена и дальше активно развивать ВТС со всеми заинтересованными странами, в том числе — по высокотехнологичным видам вооружений, которые показали свою эффективность в ходе операции в Сирии.

— При этом подчеркну, мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности, — заверил глава государства.

Транспорт

На съезде транспортников России, который прошел в этот же день, президент призвал активнее внедрять цифровые технологии в транспортной сфере, чтобы сделать пассажирские и грузовые перевозки удобными и эффективными. В ближайшие шесть лет, по словам Владимира Путина, предстоит удвоить расходы на автомобильные дороги и направить на эти цели свыше 11 трлн рублей.

—- И конечно, нужно задействовать новые технологии и материалы, которые повысят качество дорожного полотна, его долговечность, а значит, и безопасность дорожного движения. Здесь также необходимо шире использовать контракты жизненного цикла, когда подрядчик несет прямую финансовую ответственность за состояние дороги в течение всего срока службы, — заметил глава государства.

Что касается железнодорожного транспорта, в этой отрасли важно обновлять подвижной состав и качественно финансировать пригородное сообщение, сказал президент. Это, по его мнению, обеспечит трудовую мобильность населения. А развитие авиатранспорта невозможно без увеличения количества прямых межрегиональных маршрутов и закупки самолетов российского производства, подчеркнул глава государства.