Арт-объект «Я люблю Петрозаводск» могут установить в столице Карелии

Депутаты Молодежного совета в Петрозаводске предложили установить новый арт-объект. Инициатива будет рассмотрена 7 марта.

Речь идет о появлении объемной надписи «Я люблю Петрозаводск» в Центральном сквере — в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Энгельса. Всего в повестку заседания вошли 10 вопросов. Депутаты планируют подписать соглашение о сотрудничестве с Молодежным парламентом республики. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Ранее портал iz.ru сообщал, что необычный арт-объект в форме гвоздя установили возле станции метро «Студенческая» в Новосибирске. Памятник возвели по инициативе расположенного рядом торгового центра. На гвозде разместили две надписи, одна из которых гласит «Будь сильным», а другая — «Забей на всё».