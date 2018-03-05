Камнепад обрушился на Мамайский перевал в Сочи

Камнепад из гигантских валунов обрушился в понедельник на Мамайский перевал в Сочи. Некоторые глыбы упали прямо на проезжую часть, перегородив движение водителям.

Булыжники обвалились из-за продолжительных осадков, сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

«Противокамнепадная стальная сетка снизила скорость схода камней. Это позволило избежать ДТП», — цитирует сайт kp.ru в Кубани представителя ведомства.

Чтобы убрать камни с дороги, на место инцидента приехала аварийная бригада. Сотрудники ДПС регулируют движение на опасном участке.

По словам местных жителей, в этом районе камнепады случались и раньше, однако такого оползня не было давно, сообщает телеканал «360».

Валуны убрали с трассы. Дорожные службы проводят обследование прилегающей территории, чтобы предупредить возможность повторного падения камней.