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Камнепад обрушился на Мамайский перевал в Сочи

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Камнепад из гигантских валунов обрушился в понедельник на Мамайский перевал в Сочи. Некоторые глыбы упали прямо на проезжую часть, перегородив движение водителям.

Булыжники обвалились из-за продолжительных осадков, сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

«Противокамнепадная стальная сетка снизила скорость схода камней. Это позволило избежать ДТП», — цитирует сайт kp.ru в Кубани представителя ведомства.

Чтобы убрать камни с дороги, на место инцидента приехала аварийная бригада. Сотрудники ДПС регулируют движение на опасном участке.

По словам местных жителей, в этом районе камнепады случались и раньше, однако такого оползня не было давно, сообщает телеканал «360».

Валуны убрали с трассы. Дорожные службы проводят обследование прилегающей территории, чтобы предупредить возможность повторного падения камней.

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