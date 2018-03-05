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Отделение «Евро-Азиатского геофизического общества» в Саратове стало НКО-иноагентом

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Саратовское отделение общественной организации «Евро-Азиатское геофизическое общество» включили в реестр НКО, выполняющих функции иноагента. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

«Решение о включении указанной организации в реестр принято Минюстом России по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления», — сказано в сообщении.

Ранее 5 марта председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал ускорить подготовку подзаконных актов для регламентации деятельности СМИ — иноагентов.

Напомним, поправки к закону «Об иностранных агентах», позволяющие признать иноагентами медиа, которые получают иностранное финансирование, были одобрены Советом Федерации 22 ноября. 

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