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Проект новой поликлиники разрабатывают в Ростове-на-Дону

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Проект новой поликлиники для взрослой категории населения разрабатывают для жилого массива Левенцовский в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2018 году планируется завершить разработку проекта новой поликлиники для взрослого населения. Поликлиника будет располагаться в хорошо развивающемся 3-м микрорайоне жилого массива Левенцовский, сообщает RostovGazeta.

Помимо проекта поликлиники, для 6-го микрорайона в этом году планируют завершить проект детского сада на 140 воспитанников, а в будущем году начать уже новый.

Жилой массив Левенцовский является одним из самых крупных в Ростове-на-Дону. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще семь многоквартирных домов.

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