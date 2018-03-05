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Трибуну болельщиков «Спартака» могут дисквалифицировать за оскорбления в адрес Гилерме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Трибуну болельщиков «Спартака» могут дисквалифицировать за кричалку с оскорблениями в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме, пишет «Чемпионат».

Инцидент произошел во время матча 21-го тура РФПЛ «Локомотив»–«Спартак» (встреча завершилась со счетом 0:0).

Болельщики «Спартака» скандировали кричалку с расистским содержанием во время матча. Данный вопрос будет рассмотрен Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) 7 марта. «Спартак» уже штрафовали за такое же нарушение в июле 2017 года. На этот раз футбольному клубу грозит штраф, а также дисквалификация трибуны или нескольких секторов.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что он против проведения матчей в плохих погодных условиях. Таким образом он прокомментировал итоги матча со «Спартаком» в 21-м туре РФПЛ.

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