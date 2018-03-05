В МИД ФРГ назвали «важным сигналом» договоренности о перемирии в Донбассе

Министерство иностранных дел Германии приветствует договоренности о новом режиме перемирия в Донбассе. Об этом заявили в самом ведомстве в понедельник, 5 марта.

«То, что стороны конфликта на востоке Украины договорились о восстановлении режима перемирия, является важным сигналом», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом МИД ФРГ особо подчеркнул, что необходимо отвести от линии соприкосновения сторон тяжелое вооружение и начать разминирование.

Контактная группа по Украине приняла совместное решение о перемирии в Донбассе с 5 марта. В переговорах участвовали представители провозглашенных ДНР и ЛНР.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны обязуются не вести наступательных действий и разведывательных операций, отказываются от любого ведения огня, обязуются не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи них.