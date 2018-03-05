Прямой эфир

В МИД ФРГ назвали «важным сигналом» договоренности о перемирии в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Дэн Леви
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Германии приветствует договоренности о новом режиме перемирия в Донбассе. Об этом заявили в самом ведомстве в понедельник, 5 марта.

«То, что стороны конфликта на востоке Украины договорились о восстановлении режима перемирия, является важным сигналом», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом МИД ФРГ особо подчеркнул, что необходимо отвести от линии соприкосновения сторон тяжелое вооружение и начать разминирование.

Контактная группа по Украине приняла совместное решение о перемирии в Донбассе с 5 марта. В переговорах участвовали представители провозглашенных ДНР и ЛНР.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны обязуются не вести наступательных действий и разведывательных операций, отказываются от любого ведения огня, обязуются не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очередное перемирие вступает в силу в Донбассе
Минобороны Украины подтвердило готовность соблюдать перемирие в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017