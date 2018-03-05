Ученые Ростова будут помогать выращивать моллюсков в Южной Африке

Ученые Ростовской области будут выращивать моллюсков и черноморского лосося совместно с коллегами из Южной Африки, сообщает пресс-центр Азовского НИИ рыбного хозяйства.

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и Торгово-промышленная палата Йоханнесбурга подписали соглашение о сотрудничестве. Ученые из Ростовской области намереваются помочь своим коллегам из ЮАР в выращивании моллюсков и черноморского лосося, сообщает RostovGazeta.

Помимо этого, специалистов из Южной Африки заинтересовали технологии Азовского НИИ по насыщению воды кислородом, которые применяются в водоемах по разведению рыбы. А ростовские специалисты, в свою очередь, заинтересовались технологией выращивания товарной рыбы в Южной Африке.

Соглашение о сотрудничестве было подписано на прошедшей в Республике Крым Международной сельскохозяйственной выставке.