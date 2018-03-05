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Ростехнадзор выяснит причины смертельной аварии лифта в Симферополе

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Сотрудники Ростехнадзора примут участие в выяснении обстоятельств аварии лифта в Симферополе, в результате которой погибла женщина с шестимесячным младенцем. Ведомство Крыма привлекло экспертов с материковой части России. Об этом сообщает Крыминформ.

Прокуратура республики проводит проверку случившегося. Власти Симферополя ранее решили оказать материальную помощь родственникам погибших.

Как писал портал iz.ru, трагедия произошла днем 2 марта в доме номер 81 по улице Балаклавская. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Статья предполагает до 10 лет лишения свободы.

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