Почти 4 тыс. л контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Рязани

Рязанские полицейские выявили место хранения большой партии контрафактного алкоголя, сотрудники правоохранительных органов изъяли 3,9 тыс. л спиртосодержащей продукции.

Алкоголь находился в гаражном боксе в Октябрьском районе. По версии правоохранительных органов, 39-летний хозяин бокса хранил и торговал нелегальным спиртным. Алкогольная продукция была разлита по бутылкам с федеральными специальными марками с признаками подделки, сообщает РИА «7 новостей».

В отношении владельца бокса возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.