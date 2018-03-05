Количество опасных объектов уменьшилось в Мурманской области

В Мурманской области стало меньше потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения. Обновленный список размещен на сайте правительства региона.

Среди исключенных из перечня организаций оказался Мурманский морской рыбный порт с его аммиачно-холодильной установкой. Кроме того, больше не представляет опасности «Североморскводоканал», а именно площадки подготовки воды на реках Малая Средняя, Большая Средняя и на озерах Плоское и Большое Грязненское. Также в новую версию документа не попали ООО «Птицефабрика Мурманская» и участок подготовки воды на очистных сооружениях филиала «АтомТеплоЭлектроСеть» города Полярные Зори. Об этом информирует ИА «Би-порт».

Ранее портал iz.ru писал, что на территории Мурманской области появится экотехнопарк по обращению с опасными отходами. Проект представляет собой полноценный кластер для обеспечения замкнутого цикла.

В сентябре Минприроды назвало самые загрязненные водоемы страны. Наиболее острая экологическая ситуация сложилась в Вологодской, Архангельской и Мурманской областях.