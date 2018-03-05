Появилось видео взорвавшегося в воздухе двигателя киргизского самолета

Двигатель самолета киргизской авиакомпании Tez Jet взорвался прямо во время полета рейса из Бишкека в Баткен. Из-за этого лайнеру пришлось через полчаса после вылета совершить вынужденную посадку. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Инцидент произошел в минувший четверг, 1 марта. Один из пассажиров самолета снял на видео разорвавшийся двигатель и детали, свисающие с него.

Вот что происходило внутри самолета! Слава Богу, что все обошлось! pic.twitter.com/VgGYiQWTtC — Photogeniuskg (@bishkekchanka65) 2 марта 2018 г.

Самолет приземлился в международном аэропорту Манас в столице Киргизии через полчаса после вылета, пишет «Ридус».

Сообщается, что никто из 96 пассажиров не пострадал, однако люди испытали сильный стресс и им понадобилась помощь психологов.

Портал iz.ru писал ранее, что расследованием инцидента занимается специальная комиссия агентства гражданской авиации Киргизии.