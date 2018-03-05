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Появилось видео взорвавшегося в воздухе двигателя киргизского самолета

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Фото: YouTube/Abuumar St
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Двигатель самолета киргизской авиакомпании Tez Jet взорвался прямо во время полета рейса из Бишкека в Баткен. Из-за этого лайнеру пришлось через полчаса после вылета совершить вынужденную посадку. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Инцидент произошел в минувший четверг, 1 марта. Один из пассажиров самолета снял на видео разорвавшийся двигатель и детали, свисающие с него.

Самолет приземлился в международном аэропорту Манас в столице Киргизии через полчаса после вылета, пишет «Ридус».

Сообщается, что никто из 96 пассажиров не пострадал, однако люди испытали сильный стресс и им понадобилась помощь психологов.

Портал iz.ru писал ранее, что расследованием инцидента занимается специальная комиссия агентства гражданской авиации Киргизии.

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