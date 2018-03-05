Рябков обсудил с посолом США в РФ российско-американские отношения

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Джоном Хантсманом двусторонние отношения. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча замминистра и посла состоялась 5 марта.

«5 марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. Рябков встретился с послом США в России Дж. Хантсманом. Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений», –– говорится в сообщении МИДа.

28 февраля Сергей Рябков отметил, что, несмотря на многолетнее отсутствие возможностей к улучшению двусторонних отношений между Россией и США, Москва готова искать выход из ситуации.