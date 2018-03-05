Субсидирование внутренних авиаперевозок расширят

Правительство планирует расширить программу субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. В нынешнем году из федерального бюджета на эти цели будет выделено около 3,8 млрд рублей.

Минфин подготовил законопроект о введении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для пассажирского авиасообщения между Дальним Востоком и остальной частью России. Сейчас подобная налоговая льгота установлена только для рейсов в Крым и за границу. Услуги авиакомпаний на других направлениях, в том числе дальневосточном, облагаются НДС по ставке 10%.

— У нас по понятным причинам необходимость в субсидировании подобных перелетов будет оставаться еще очень долгое время, поскольку масштабы страны таковы, что перелеты на такие расстояния в любом случае стоят дороже, нежели перелеты в границах европейских или каких-то иных государств. Соответственно это далеко не всегда под силу нашим гражданам, — заявил Дмитрий Медведев.

Ранее правительство продлило до 2021 года льготный налоговый режим для российских авиакомпаний на внутренние перевозки. Здесь сниженная ставка НДС (кроме тех направлений, где она нулевая) — 10% вместо 18% — действует с 1 июля 2015 года.

— Программа субсидирования должна быть продолжена, а по мере возможности, как справедливо было сказано, и расширена, для того чтобы большее количество граждан нашей страны могли воспользоваться льготными тарифами в определенный временной период, — добавил глава правительства. — Хотел бы обратить внимание на утверждение новых правил предоставления субсидий авиакомпаниям из федерального бюджета.

В этом году на данные цели планируется выделить из федерального бюджета около 3,8 млрд рублей. Об этом на совещании рассказал зампредседателя правительства Аркадий Дворкович. По его словам, из субсидируемых 152 маршрутов 84 софинансируют регионы.

— Есть уверенность, что в этом году пассажиров будет перевезено еще больше, чем в предыдущие годы, — сказал Аркадий Дворкович.

В прошлом году в РФ количество авиапассажиров достигло 105 млн человек. Это самый высокий показатель за историю отрасли, включая перевозки в пределах России в годы СССР.

Также Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Перечень довольно объемный — 21 пункт. Он касается вопросов, которые мы обсуждали: федеральных займов для физических лиц (там, помните, такая идея звучала), возможности создания региональных займов, законопроекта об упрощении налоговой отчетности, построения национальной системы управления данными на базе Росстата, стратегии пространственного развития, — отметил премьер-министр. — Ряд поручений касается запуска инфраструктурной ипотеки, поддержки экспорта, повышения устойчивости региональных бюджетов.

В частности, Минфину поручено проработать вопрос об увеличении в 2018 году объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения до 100 млрд рублей. Их продажа стартовала весной прошлого года. Граждане приобрели ОФЗ на сумму более 30 млрд рублей.