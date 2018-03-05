Тюменское предприятие задолжало 15 сотрудникам 3,5 млн рублей

Руководитель тюменского предприятия задолжал 15 сотрудникам заработную плату на 3,5 млн рублей, сообщает Следственный комитет России по тюменскому региону.

Предприятие ООО «Туран» задолжало своим работникам более 3,5 млн рублей заработной платы. В общей сложности положенные выплаты не производились 15 сотрудникам, сообщает портал «Наш город».

Следственный комитет возбудил в отношении директора организации уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ за невыплату заработной платы сотрудникам. Было установлено, что предприятие ООО «Туран» не производило выплаты в срок с мая по октябрь 2017 года.

На данный момент уполномоченные органы принимают все необходимые меры для того, чтобы сотрудники получили свою законную заработную плату в ближайшее время.