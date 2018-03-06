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Испанская партия

Бывший сокамерник российского летчика Константина Ярошенко испанец Дэвид Мендоза оплатит для него услуги европейского юриста
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Фото: РИА Новости
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У российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме «Форт-Дикс», появится еще один адвокат. Речь идет о специалисте по правозащитной деятельности, который будет добиваться возвращения россиянина на родину через ООН и международные суды. Об этом «Известиям» сообщила жена российского пилота Виктория Ярошенко. Работу нового адвоката оплатит испанец Дэвид Мендоза, познакомившийся с летчиком из РФ в американской тюрьме. Сам бывший заключенный «Форт-Дикс», которому ранее удалось самостоятельно добиться своей экстрадиции в Испанию, подтвердил «Известиям» эту информацию.

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Константин Ярошенко был похищен в Либерии в мае 2010 года и переправлен в CША — американские власти обвиняют его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. Защита россиянина неоднократно отмечала, что юридические механизмы в деле пилота уже не работают и можно лишь надеяться на политическую волю Вашингтона. Однако, как сообщила «Известиям» супруга летчика Виктория Ярошенко, интересы ее мужа теперь будет представлять еще один адвокат, который специализируется на работе с международными судами и организациями.

— Речь идет об испанском эксперте, который будет добиваться возвращения моего мужа через ООН и Европейский суд по правам человека (семья Ярошенко попросила не разглашать имя адвоката до момента, пока он не приступит к защите. — «Известия»). На данных площадках особое внимание будет уделено похищению Константина, его незаконной переправке в США, жестокому обращению, отказу в своевременной медицинской помощи и целому ряду других нарушений, — пояснила «Известиям» Виктория Ярошенко. — Надеюсь, выход дела на международный уровень вкупе с дипломатическими усилиями России помогут вернуть моего мужа на родину.

Услуги нового адвоката для Константина Ярошенко оплатит гражданин Испании Дэвид Мендоза, который был ранее экстрадирован по запросу минюста США за якобы совершенное им преступление в сфере оборота наркотиков. В 2009 году испанец был приговорен к 14 годам заключения. 

За время семилетнего нахождения в заключении он изучил американские и международные законы и в 2015 году смог добиться своего возвращения для дальнейшего отбывания наказания в Испанию согласно Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц в страну гражданства от 1983 года. На родине у него появился шанс досрочного освобождения, в то время как федеральная пенитенциарная система США его исключала.

— Я почти пять лет провел с Константином в тюрьме. За это время у нас сложились очень дружеские отношения. Мы стали как братья и потратили буквально тысячу часов на просмотр его судебных протоколов, — заявил «Известиям» Дэвид Мендоза. — Защита Константина Ярошенко сделала всё возможное, чтобы добиться его возвращения. Однако на сегодняшний день шанс сделать это с помощью судебной системы США — практически нулевой.

По его словам, американские федеральные суды находятся под политическим влиянием, поэтому он решил нанять адвоката, который будет представлять интересы Константина Ярошенко в ООН или ЕСПЧ.

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— Меня нередко спрашивают, зачем я помогаю гражданину РФ. Мой ответ простой. Если бы вы увидели тонущего ребенка, вам сначала нужно было бы узнать его гражданство, прежде чем решиться на его спасение? Константин Ярошенко тонет последние восемь лет и нуждается в немедленной юридической помощи, — заявил Дэвид Мендоза в беседе с «Известиями».

Константин Ярошенко стал первым россиянином, которого похитили на территории третьей страны спецслужбы США. После ареста в Либерии в 2010 году он подвергся жестоким пыткам и избиениям, о чем свидетельствуют задокументированные показания сотрудников либерийских правоохранительных органов и очевидцев произошедшего.

— Я буду очень счастлив, если мне удастся вернуться домой. В России мне предоставят необходимую медицинскую помощь. У меня снижен иммунитет, а состояние здоровья с каждым годом ухудшается. Я стал часто болеть, появились головокружение и депрессии. Кроме того, не стоит описывать, как трудно быть единственным россиянином в американской тюрьме. Тех прав, которыми пользуются граждане США, я лишен, — рассказал «Известиям» Константин Ярошенко. — Я очень благодарен моему брату (так россиянин называет Дэвида Мендозу. — «Известия»), что он нанял и оплатил адвоката из Европы, который занимается подачей исков в международные суды и ООН.

«Известия» неоднократно сообщали о различных формах давления на россиянина в американской тюрьме. Так, сам Константин Ярошенко рассказывал о том, что в июне 2017 года его лишали возможности читать прессу на родном языке, не допускали к нему православного священника и некоторых посетителей, проживающих в США. В октябре прошлого года было ограничено число личных вещей (не более 25 фотографий, 25 писем, трех газет и пяти журналов), которые он может иметь в камере. Позднее запреты коснулись одежды и даже предметов личной гигиены. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил «Известиям», что в деле Константина Ярошенко МИД РФ держит руку на пульсе и приложит максимум усилий, чтобы проблемы были решены, а летчик вернулся на родину.

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