Охотники начали отстреливать волков в Югре

Охотники начали самостоятельно отстреливать волков, которые объявились у населенного пункта в конце февраля в городе Пыть-Ях ХМАО – Югры. Десятки опасных хищников начали осаждать город и не давали покоя местным жителям.

В минувшие выходные, 3 и 4 марта, были убиты два волка, которые осаждали город Пыть-Ях. Один из хищников был отстрелен, а второй попал в расставленный капкан. Оба животных оказались достаточно крупными — вес каждого составлял порядка 75 кг, а длина каждой особи достигала 175 см, сообщает «Ура.ру».

Впервые животных заметили 25 февраля. Они бродили по городу в районе поймы реки Большой Балык. Городская мэрия сразу же напомнила местным жителям о необходимости быть осторожными и бдительными при встрече с волками, а на официальном сайте была размещена памятка о необходимых действиях при опасной ситуации.