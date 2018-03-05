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Британцы публикуют фото пустых прилавков в магазинах

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Фото:REUTERS/Henry Nicholls
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Снимки опустевших прилавков продовольственных супермаркетов публикуют жители Великобритании. Свои коррективы в поставки продуктов в магазины внес шторм «Эмма». Из-за стихии приостановлены поставки продовольствия по морю в порты Бристоль, Плимут, Манчестер и шотландский Глазго.

В комментариях пользователи отмечают, что особенно дефицитны молоко, хлеб, яйца, орехи, овощи и фрукты. В некоторых продовольственных магазинах нет мясных продуктов.

Из-за непогоды в Великобритании многие города испытывают острую нехватку продуктов.

Администрации магазинов и местные власти в ближайшее время обещают наладить поставки.

Ранее сообщалось, что морозы и снегопады принесли ущерб экономике Великобритании в размере не менее $1,4 млрд в сутки. 

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