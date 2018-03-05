Британцы публикуют фото пустых прилавков в магазинах

Снимки опустевших прилавков продовольственных супермаркетов публикуют жители Великобритании. Свои коррективы в поставки продуктов в магазины внес шторм «Эмма». Из-за стихии приостановлены поставки продовольствия по морю в порты Бристоль, Плимут, Манчестер и шотландский Глазго.

The people have spoken. pic.twitter.com/EOgf2Nbofa — Lewis Wake (@lewiswake) March 3, 2018

В комментариях пользователи отмечают, что особенно дефицитны молоко, хлеб, яйца, орехи, овощи и фрукты. В некоторых продовольственных магазинах нет мясных продуктов.

Like jeez there is literally nothing on the shelves. Even the medicine shelves were pretty empty. It’s legit scary. pic.twitter.com/a9lRDDSiUS — Helena Ac-Shame (aka NightsAtKendalls) (@NightAtKendalls) March 4, 2018

Из-за непогоды в Великобритании многие города испытывают острую нехватку продуктов.

Администрации магазинов и местные власти в ближайшее время обещают наладить поставки.

Ранее сообщалось, что морозы и снегопады принесли ущерб экономике Великобритании в размере не менее $1,4 млрд в сутки.