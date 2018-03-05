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Сезон речных трамваев откладывается в Волгограде

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Речные трамваи начнут курсировать по Волге позже обычного срока, это связано со скоплением большого количества льда в ответвлениях реки.

Сезон навигации планировалось начать 7 марта. Однако сотрудники ООО «Пассажирский порт Волгоград» в ходе разведки течения выявили, что хоть сама Волга и оттаяла после сильных морозов, в ее ответвлениях по-прежнему всё забито льдом. Для речных трамваев это риск застрять вместе с пассажирами или получить повреждения, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

В связи с большим количеством льда начало сезона навигации решили отложить до улучшения ситуации на воде.

Изначально планировалось, что 7 марта в рейс выйдет один речной трамвай на 300 пассажиров, к апрелю количество водных средств предполагалось довести до пяти.

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