Путин призвал транспортные компании использовать российское ПО

Президент России Владимир Путин призвал транспортные компании задействовать новые технологии и отечественное программное обеспечение для развития эффективности отрасли. С таким заявлением глава государства выступил на съезде Союза транспортников.

«Нужно задействовать новые технологические возможности для роста эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев груза для удобства и комфорта пассажиров, в том числе речь идет об использовании конкурентоспособного отечественного программного обеспечения», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отмечает президент, эти принципы ориентирования на отечественный продукт необходимо применять в любом новом проекте. «Все возможности для этого у нас есть», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что новые цифровые технологии будут способствовать развитию сервисов мультимодальных перевозок и покупки билетов через интернет.

Ранее глава государства поручил правительству и предпринимателям совместно рассмотреть возможность создания экологичного транспортного парка.