Утверждена программа встречи воздухоплавателей в Великих Луках

23-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Первый тренировочный полет состоится утром в первый день. Центров соревнований традиционно выбран спортивный комплекс «Стрелец».

На 11 июня намечено одно из самых ярких мероприятий встречи — соревнование «кей-граб». Воздухоплавателям предстоит пролететь над рекой Ловать и с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране. Каждый год погодные условия и ветер вносят в ход соревнований свои коррективы, из-за чего предсказать его итог заранее невозможно. Поэтому «кей-граб» неизменно привлекает множество зрителей. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В День России, 12 июня, колонна автомашин аэронавтов проследует через центр города к месту общего старта, где после представления воздухоплавателей и праздничного концерта планируется массовый старт аэростатов.