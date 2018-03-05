Путин поручил кабмину проработать создание экологичного транспортного парка

Президент России Владимир Путин поручил правительству и деловым кругам совместно проработать вопросы создания экологичного транспортного парка и обновления подвижного состава таким образом, чтобы модернизация была максимально эффективной.

«Вместе с обновлением дорожной сети страны нам необходимо делать более современным, экологичным и транспортный парк. Важно не создать чрезмерную необоснованную нагрузку на наши компании. Процесс обновления должен быть естественным, гибким и выгодным», — сказал Путин на съезде транспортников в понедельник.

Он отметил, что развитие транспорта в России является заделом для роста экономики страны.

«Я прошу правительство совместно с деловыми кругами проработать эти вопросы. Это абсолютно необходимо, если мы хотим энергично развиваться, повышать нашу конкурентоспособность», –– цитирует ТАСС Путина.