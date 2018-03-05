Атлас малых рек выпустят в Подмосковье

Министерство экологии Московской области намерено выпустить атлас малых рек региона. Когда он поступит на прилавки книжных магазинов, пока неизвестно.

Как уточняет «Подмосковье сегодня», для этого предстоит обследовать долины, русла, бассейны, дно и водоохранные зоны 50 водоемов. Общая протяженность изучаемых рек превысит 900 км.

Кроме создания атласа, эксперты намерены разработать рекомендации по защите водоемов. Как говорят специалисты, часть из 4 тыс. рек, протекающих по территории Московской области, деградирует. Основная причина — негативное антропогенное воздействие.

Кроме того, охранные зоны большинства водоемов не определены и не поставлены на кадастровый учет, что мешает надзорной деятельности.