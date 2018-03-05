Жители Бельгии владеют 700 тыс. единиц незарегистрированного оружия

Более 700 тыс. единиц нелегального огнестрельного оружия находится на руках жителей Бельгии. При этом количество зарегистрированного оружия составляет около 699 тыс. Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

«Точных данных нет, но многие считают, что количество нелегального оружия достигает 700 тыс. единиц. Большая его часть происходит из криминальных кругов», — сказано в сообщении.

Ранее власти Бельгии объявили оружейную амнистию — до конца 2018 года владельцы, не зарегистрировавшие огнестрельное оружие, обязаны запросить разрешение на владение им, сообщает агентство «РИА Новости». В противном случае нарушителям грозит тюремное заключение до 5 месяцев и/или штраф до €25 тыс.

Согласно закону, приобретать огнестрельное оружие разрешено лицам, которым оно необходимо для использования в профессиональных целях, то есть спортсменам, охотникам, полицейским, охранникам и инкассаторам.

Ранее 5 марта в Бельгии были задержаны восемь человек по подозрению в подготовке теракта в 2015 году.