Товарный поезд сошел с рельсов на предприятии в Алтайском крае

На территории Каменского элеватора, расположенного в городе Камень-на-Оби Алтайского края, товарный поезд сошел с рельсов. В результате рухнула кирпичная стена гаража и получил повреждения промышленный тепловоз. Об этом пишут «Каменские известия».

По данным источника издания, состав ехал с территории Каменского ЛДК. «Возможно, как следует не закрепили противооткатные башмаки, и состав уехал на элеватор, разнес гараж и снес тепловоз», — отметил источник, передает altapress.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, власти РФ простимулируют закупки инновационных вагонов. На данные цели выделят из бюджета 2 млрд рублей. Правительство полагает, что данное решение позволит продолжить обновление парка грузового ж/д состава, обеспечит дополнительную загрузку предприятий и сохранить рабочие места.