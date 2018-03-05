Зубков, Богомаз и Кержаков открыли новый ФОК в Брянской области

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в Почепе Брянской области. На церемонии открытия присутствовали губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и Александр Кержаков, лучший бомбардир в истории российского футбола.

В прошедшую пятницу, 2 марта, в Почепе прошла торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Александр Богомаз произнес речь на церемонии открытия, а легендарный футболист Александр Кержаков провел мастер-класс, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Строительство проекта осуществлено в рамках программы «Газпром – детям». Новый комплекс оборудован всем необходимым для того, чтобы заниматься мини-футболом, теннисом, баскетболом, волейболом, аэробикой.

На сегодняшний день ПАО «Газпром» осуществляет в рамках своей программы 12 проектов на территории Брянской области. В общей сложности до 2020 года должно открыться 12 крупных спортивных объектов. На завершающей стадии строительства находятся спорткомплекс в Климове и бассейн в Клинцах.