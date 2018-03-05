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Завод по переработке пластика открылся в Псковской области

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В поселке Плюсса Псковской области начал функционировать комбинат по переработке пластика полного цикла, построенный при поддержке властей. В целях сокращения загрязнения окружающей среды и экономии природных ресурсов на заводе внедрены современные малоотходные и безотходные технологии. Они позволяют в разы снизить объемы захоронений отходов.

Полученное сырье используется для изготовления пластиковых изделий, сообщает Псковская лента новостей. Производственные мощности комбината позволят перерабатывать пластиковые отходы со всей территории Псковской области. Общий объем инвестиций в проект составляет около 60 млн рублей.

По данным Минпромторга, для создания в России мусороперерабатывающей отрасли, предусмотренной Стратегией развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов на период до 2030 года, потребуется как минимум 5 трлн рублей.

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