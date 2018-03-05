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Инспекторы ДПС «выписывали» астраханкам абонементы в спортзал

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Инспекторы ДПС «выписывали» девушкам за рулем вместо штрафов абонементы в спортивный зал в Астрахани, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.

Вчера, 4 марта, на улицах Астрахани прошла необычная акция. Инспекторы дорожно-патрульной службы решили поздравить женщин за рулем с приходом весны и в честь этого вручали им абонементы в спортивный зал, сообщает «Астрахань 24».

Помимо этого, жительницам Астрахани напомнили о безопасности детей в транспортном средстве и необходимости использовать специальные детские удерживающие устройства.

Автоледи пообещали инспекторам соблюдать правила дорожного движения и начать заниматься спортом.

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