Женщина получила срок за поджог дома из-за конфликта на Ставрополье

Жительница Ставрополья осуждена за умышленное повреждение чужого имущества, женщина устроила пожар из-за личной неприязни к хозяевам дома.

По данным суда, жительница Георгиевска наведалась к своим знакомым для выяснения отношений. Женщина убедилась, что дома никого нет, и подожгла наволочку на подушке в одной из комнат. Огонь быстро распространился по помещениям и охватил существенную часть дома, пишет сайт NewsTracker.

Потерпевшим хозяевам дома был нанесен ущерб в размере 518 тыс. рублей. В отношении поджигательницы было возбуждено уголовное дело. Георгиевский городской суд приговорил женщину к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу, в суд уже поступила апелляционная жалоба.