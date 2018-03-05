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Пушков заявил о наличии у РФ всех оснований для ответа на гонку вооружений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия имеет все моральные и этические основания, чтобы ответить на инициированную США гонку вооружений. С таким заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков на международном форуме «Вместе с Россией».

«Все знают, что у США оборонный бюджет составляет $716 млрд, а у нас — в 11 раз меньше. И поэтому, конечно, понятно, кто является инициатором <…> гонки вооружения. Понятно, что у нас есть все и моральные, и этические основания принимать ответные меры», –– цитирует сенатора «РИА Новости».

1 марта в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейших разработках стратегической военной техники, но подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, но будет отвечать на нарушение Вашингтоном Договора по противоракетной обороне (ПРО).

Ранее Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC подчеркнул, что гонка вооружений в мире началась именно из-за выхода США из данного договора.

Так, 2 марта стало известно, что США намерены разместить около 400 ракет системы ПРО возле границ России.

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