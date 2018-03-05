Закрытие конгресса фольклористов состоялось в Туле

Закрытие IV Всероссийского конгресса фольклористов состоялось в Туле, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие проходит раз в четыре года при поддержке Министерства культуры РФ.

В воскресенье, 4 марта, состоялась торжественная церемония закрытия IV Всероссийского конгресса фольклористов. На церемонии присутствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, которая отметила, что конгресс является важным событием в культурной жизни страны.

Помимо этого, Татьяна Рыбкина рассказала, что Тульская область была выбрана для проведения мероприятия не случайно, ведь регион знаменит своими традициями и богатством народной культуры, сообщает ИА «Тульские новости».

В этом году на мероприятии побывало более 300 участников из 20 стран мира. Фольклорные коллективы из разных уголков России выступали на протяжении всего проведения конгресса.