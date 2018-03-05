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Жители Омска пытались украсть пожарную лестницу с пятиэтажного дома

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Экипаж вневедомственной охраной Росгвардии в Омске остановил во дворе жилого дома по улице Всеволода Иванова двух мужчин, несших крупный металлический предмет. Оказалось, что это 20-метровая пожарная лестница с пятиэтажного дома, расположенного в Ленинском округе.

Она была на время демонтирована рабочими, меняющими кровлю крыши. Этим и воспользовались подозреваемые. Задержаны мужчины в возрасте 44 лет и 51 года, ранее судимые за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело, передает ИА «Город55»

Как ранее сообщал портал iz.ru, полицейские в Хакасии раскрыли кражу быка, проследив за перемещением уцелевшей коровы. Животное привело людей к заброшенному огороду, где обнаружились следы автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов смогли быстро найти вора, в преступлении призналась 32-летняя жительница села.

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