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Польский франчайзинг KFC получит контроль над пекарнями «Хлеб насущный»

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Фото: TASS/PA Images/Yui Mok
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Польский ресторанный холдинг AmRest, развивающий в России сети KFC и Pizza Hut, покупает за €6 млн контрольный пакет в пекарнях «Хлеб насущный». Об этом стало известно в понедельник, 5 марта.

Основным владельцем сети ресторанов является бывший гендиректор компании «Вимм-Билль-Данн» Тони Майер, сообщает РБК.

Ему принадлежит более 25%, но менее 50% головной компании. Майер известен в России как бывший гендиректор «Вимм-Билль-Данн», позже он также руководил ретейлером «О'Кей».​

19 февраля несколько ресторанов быстрого питания сети KFC в Великобритании временно прекратили работу из-за нехватки куриного мяса.

Отмечается, что дефицит курятины начался после смены поставщика. С прошлой недели куриное мясо в рестораны KFC доставляет логистическая компания DHL.

В Великобритании действует около 900 ресторанов KFC, из которых около 80% работают по франшизе.

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