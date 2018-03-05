Президент Германии официально выдвинул Ангелу Меркель на пост канцлера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках официальной процедуры предложил бундестагу кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера.

«Президент в своем послании бундестагу в соответствии с 63-м параграфом германской конституции предложил выбрать Ангелу Меркель федеральным канцлером», — приводит агентство ТАСС сообщение канцелярии главы государства.

Ангела Меркель находится на посту федерального канцлера Германии с 2005 года. В ходе заседания президиума Христианско-демократического союза (ХДС) 5 марта она выразила надежду, что будет переизбрана на пост главы правительства.

Ранее 4 марта Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) дала согласие на формирование правящей коалиции совместно с альянсом ХДС и Христианско-социалистического союза (ХСС) во главе с Ангелой Меркель. Таким образом, коалиционное правительство должно быть сформировано в марте-апреле 2018 года.

Напомним, в ходе парламентских выборов в Германии в сентябре правящий союз (ХДС/ХСС) не смог набрать большинства, из-за чего встал вопрос о формировании коалиционного правительства.