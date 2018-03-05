Прямой эфир

Президент Германии официально выдвинул Ангелу Меркель на пост канцлера

0
Фото: Global Look Press/Jörg Sarbach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках официальной процедуры предложил бундестагу кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера.

Страховка не вписалась в коалицию
Социал-демократы одобрили идею союза с христианскими демократами, но продолжат требовать уступок

«Президент в своем послании бундестагу в соответствии с 63-м параграфом германской конституции предложил выбрать Ангелу Меркель федеральным канцлером», — приводит агентство ТАСС сообщение канцелярии главы государства.

Ангела Меркель находится на посту федерального канцлера Германии с 2005 года. В ходе заседания президиума Христианско-демократического союза (ХДС) 5 марта она выразила надежду, что будет переизбрана на пост главы правительства.

Ранее 4 марта Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) дала согласие на формирование правящей коалиции совместно с альянсом ХДС и Христианско-социалистического союза (ХСС) во главе с Ангелой Меркель. Таким образом, коалиционное правительство должно быть сформировано в марте-апреле 2018 года.

Напомним, в ходе парламентских выборов в Германии в сентябре правящий союз (ХДС/ХСС) не смог набрать большинства, из-за чего встал вопрос о формировании коалиционного правительства. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии предложили сделать гимн «гендерно нейтральным»
Мэй поздравила Меркель с формированием правящей коалиции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017