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Меркель надеется на скорейшее переизбрание на пост канцлера ФРГ

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Действующий федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что будет переизбрана на пост главы немецкого правительства в ближайшее время.

Об этом политик заявила журналистам перед заседанием президиума Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине, сообщает «РИА Новости». «Важно, чтобы мы быстро смогли начать работу как правительство. И, как федеральный канцлер, я надеюсь, что я буду избрана — я смогу и хочу приложить все силы для работы этого правительства во благо людей в Германии», — сказала политик.

Ранее стало известно, что немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель.

Новое правительство может появиться у Германии только к началу апреля.

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