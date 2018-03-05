Необычная выставка открывается в Тактильном музее Тамбова

Необычная выставка скульптур открывается в Тактильном музее Тамбова. По словам организаторов, выставка будет интересна не только незрячим, но и всем другим посетителям.

Сегодня, 5 марта, состоялось открытие выставки скульптур в Тактильном музее. Экспозиция выставки состоит из произведений, которые можно потрогать. Так, посетители выставки смогут прикоснуться к «Портрету Ф.М. Достоевского», «модели памятника Сергееву-Мценскому» и многим другим.

Помимо скульптурных портретов, на выставке будут представлены абстрактные современные скульптуры и анималистический жанр. Экспонаты созданы из разнообразных материалов: гипса, керамики, дерева, бронзы, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Тактильный музей был создан при областной картинной галерее несколько лет назад. Сотрудники музея знакомят людей с полной потерей зрения и слабовидящих с произведениями искусства посредством тактильных ощущений. Помимо выставок, музей проводит мастер-классы по старинным видам ремесел: гончарному искусству, ковроткачеству.