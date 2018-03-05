Автомобиль протаранил балкон жилого дома в Сочи

«Москвич» залетел на балкон первого этажа жилого дома и опрокинулся в Сочи, водитель с места происшествия скрылся.

По данным очевидцев, водитель отечественного автомобиля потерял управление на скользкой после дождя дороге. Мужчина не вписался в проезд, заехал на балкон первого этажа, слетел с него, погнув металлические ограждения, и допустил опрокидывание автомобиля, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Сразу после аварии водитель с места происшествия сбежал, бросив перевернутый «Москвич». Информации о пострадавших в ДТП нет.