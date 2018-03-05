Башкирские ученые вывели 10 новых сортов хризантемы

Сотрудники Южно-Уральского ботанического сада-института Уфимского федерального исследовательского центра РАН создали новые разновидности цветов. В госреестр включены 10 сортов хризантемы корейской: «Ариадна», «Фарида Кудашева», «Персиянка», «Розовая Фея», «Урал-Тау», «Уральская Осень», «Прощальная Краса», «Веселая Долина», «Нежная Муза», «Подарок Уфимцам».

По словам специалистов, новые сорта не только не уступают по комплексу признаков сортам зарубежной селекции, но и превосходят их по устойчивости к почвенно-климатическим условиям Башкирии. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Как ранее сообщал портал iz.ru, австралийский художник Майкл Кэнди сделал для пчел искусственные цветы с нектаром и пыльцой. Таким способом художник решил привлечь внимание к проблеме сокращения популяции пчел. Цветы имеют по четыре лепестка, цвет которых был подобран экспериментально и похож на цветки рапса. В центре располагается трубка для подачи нектара, который был создан из воды и сахара, саму пыльцу взяли из ульев пчел.