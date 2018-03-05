Прямой эфир

Башкирские ученые вывели 10 новых сортов хризантемы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Южно-Уральского ботанического сада-института Уфимского федерального исследовательского центра РАН создали новые разновидности цветов. В госреестр включены 10 сортов хризантемы корейской: «Ариадна», «Фарида Кудашева», «Персиянка», «Розовая Фея», «Урал-Тау», «Уральская Осень», «Прощальная Краса», «Веселая Долина», «Нежная Муза», «Подарок Уфимцам». 

По словам специалистов, новые сорта не только не уступают по комплексу признаков сортам зарубежной селекции, но и превосходят их по устойчивости к почвенно-климатическим условиям Башкирии. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Как ранее сообщал портал iz.ru, австралийский художник Майкл Кэнди сделал для пчел искусственные цветы с нектаром и пыльцой. Таким способом художник решил привлечь внимание к проблеме сокращения популяции пчел. Цветы имеют по четыре лепестка, цвет которых был подобран экспериментально и похож на цветки рапса. В центре располагается трубка для подачи нектара, который был создан из воды и сахара, саму пыльцу взяли из ульев пчел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большинство россиян планируют дарить подарки на 8 Марта
Банду цветочных браконьеров обезвредили в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017