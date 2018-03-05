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Детей обучат правилам поведения при пожарах в Брянске

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Брянских детей планируют обучить правилам поведения при пожарах, а также рассказать им о серьезных последствиях возгораний в быту, сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области.

На эту весну в Брянской области запланировано усиление работы методистов с детьми по соблюдению мер пожарной безопасности. Работники выяснили, что посещение музея на подобную тематику гораздо более эффективно, чем просто устные наставления от учителей или родителей. Поэтому было принято решение о посещении детьми музея, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В музее детям покажут диорамы серьезных пожаров, макеты с разнообразными причинами возгораний, смогут поучаствовать в поиске пожароопасных предметов. А для закрепления полученных знаний, подрастающему поколению покажут обучающий фильм, расскажут о том, как нужно вести себя в подобных ситуациях, и приведут для наглядности статистические данные.

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