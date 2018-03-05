Маршрутки в Магнитогорске снижают цены по требованию УФАС

Перевозчики в Магнитогорске Челябинской области начали отчитываться перед антимонопольщиками о снижении стоимости проезда после того, как их заподозрили в ценовом сговоре.

Цены на проезд синхронно повысили с 20 до 25 рублей четыре индивидуальных предпринимателя. Антимонопольная служба в Челябинской области признала такие действия незаконными и потребовала снизить стоимость проезда. На двух маршрутах уже восстановлены прежние цены, о чем перевозчик отчитался в УФАС. Еще три бизнесмена пока не сообщили об исполнении требований антимонопольщиков, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Синхронное повышение стоимости проезда было выявлено и в Челябинске. УФАС возбудило дело в отношении 31 перевозчика. По предварительной информации, они заключили антиконкурентное соглашение и увеличили стоимость проезда с 23 до 25 рублей осенью 2017 года. Дело начнут рассматривать в апреле 2018 года.