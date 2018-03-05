Прямой эфир

В Великобритании тысячи домов остались без воды из-за заморозков

0
Фото: REUTERS/Andrew Winning
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городах Великобритании нарушено водоснабжение из-за прорыва труб в морозную погоду — более 20 тыс. зданий в Лондоне остались без воды. Об этом сообщается на сайте британской водопроводной компании Thames Water.

Прорыв труб произошел в ночь на понедельник, 5 марта. Водопроводные компании не справляются с ситуацией — из-за повышенного спроса напор воды слишком мал, местных жителей призывают по возможности экономить воду.

Также сообщается о проблемах с водоснабжением в графстве Кент, в округе Мидландс, в Уэльсе и в Шотландии.

Из-за погодных условий в ряде школ Лондона и Уэльса отменены занятия. В графстве Камбрия военные вертолеты доставляют местным жителям продовольствие, воду и предметы первой необходимости, сообщает агентство «РИА Новости». В Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии действуют предупреждения о повышенной опасности в связи с непогодой.

Накануне британское правительственное агентство по окружающей среде сообщило о возможных подтоплениях в южных и юго-западных районах страны из-за грядущего потепления после аномальных заморозков.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция задержала шестого человека за взрыв в Лестере
Названа причина взрыва на севере Лондона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017