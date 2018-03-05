В Великобритании тысячи домов остались без воды из-за заморозков

В городах Великобритании нарушено водоснабжение из-за прорыва труб в морозную погоду — более 20 тыс. зданий в Лондоне остались без воды. Об этом сообщается на сайте британской водопроводной компании Thames Water.

Прорыв труб произошел в ночь на понедельник, 5 марта. Водопроводные компании не справляются с ситуацией — из-за повышенного спроса напор воды слишком мал, местных жителей призывают по возможности экономить воду.

Также сообщается о проблемах с водоснабжением в графстве Кент, в округе Мидландс, в Уэльсе и в Шотландии.

Из-за погодных условий в ряде школ Лондона и Уэльса отменены занятия. В графстве Камбрия военные вертолеты доставляют местным жителям продовольствие, воду и предметы первой необходимости, сообщает агентство «РИА Новости». В Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии действуют предупреждения о повышенной опасности в связи с непогодой.

Накануне британское правительственное агентство по окружающей среде сообщило о возможных подтоплениях в южных и юго-западных районах страны из-за грядущего потепления после аномальных заморозков.