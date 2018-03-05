Старшая дочь Саддама подаст в суд на власти Ирака за угрозу конфисковать имущество

Старшая дочь экс-президента Ирака Саддама Хусейна — Рагад — собирается подать в суд на власти страны из-за грозящей ей конфискации имущества. Об этом она заявила в понедельник, 5 марта.

«Мы обратимся в международные суды, прибегнем к услугам европейских адвокатов... и подадим иски против мер, незаконно принимаемых действующим правительством, в отношении сыновей бывшего президента Ирака», — цитирует ее ТАСС.

Власти страны приготовили список из 4257 имен, у которых будет конфисковано имущество.

В список вошли родственники бывшего президента страны Саддама Хусейна до второго поколения, а также бывшие высокопоставленные чиновники Ирака, офицеры госбезопасности, разведки и личной охраны свергнутого лидера.

25 февраля стало известно, что 16 гражданок Турции приговорены к смертной казни в Ираке за причастность к деятельности террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Обвинительный приговор вынес Центральный уголовный суд Ирака.

Гражданки Турции, как доказало обвинение, прибыли в Ирак, чтобы выйти замуж за боевиков, фигурантки признались в этом. Также приговоренные к смертной казни помогали боевикам в логистике.