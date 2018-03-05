Первый чемпионат РФ по хоккею среди военных прошел в Североморске

В Североморске прошел первый чемпионат России по хоккею среди военных. Участие в турнире приняли 20 команд. В финале встретились сборные Северного и Тихоокеанского флотов. Решающий матч закончился со счетом 7:2 в пользу хозяев.

Капитан команды победителей — командующий флотом адмирал Николай Евменов. Хоккейный турнир среди флотских команд планируют сделать регулярным.

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