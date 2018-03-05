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Три человека пострадали в аварии в Оренбурге

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Трое пассажиров иномарки пострадали в аварии в Оренбурге. Автомобиль врезался в фонарный столб, сообщает пресс-служба ГИБДД по Оренбургской области.

Авария произошла вчера, 4 марта, в районе полуночи, на перекрестке улицы Терешковой и проспекта Дзержинского. Автомобиль Volkswagen Polo двигался по проезжей части, когда водитель потерял управление и машина врезалась в фонарный столб, сообщает РИА «Оренбуржье».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров транспортного средства. Они получили различные телесные травмы. Двое из них были госпитализированы, третьему пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

По факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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