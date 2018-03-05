Путин проведет заседание Комиссии по ВТС

Президент России Владимир Путин обсудит будущие перспективы военно-технического сотрудничества на заседании Комиссии по ВТС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент проведет заседание Комиссии по ВТС, поговорят об итогах 2017 года. Основные перспективы на будущее тоже будут очерчены», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее гендиректор российской Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий сообщил о планах разработки танка на колесной платформе «Бумеранг».