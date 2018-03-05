Житель Архангельска разбился при спуске из окна по простыням

Следователи начали проверку по факту гибели нетрезвого мужчины, который попытался выбраться из квартиры по свешенным из окна простыням.

Тело мужчины обнаружили жильцы дома по Ленинградскому проспекту. Как выяснили следователи, местный житель был в нетрезвом состоянии и знакомые заперли его в квартире на четвертом этаже. Архангелец попытался выбраться из квартиры через окно, для этого он связал несколько простыней, пишет ИА FlashNord.

При спуске мужчина сорвался и упал. От полученных травм он скончался на месте.

По факту несчастного случая ведется следственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.