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Жители Курской области увидят новые мультфильмы на «Суздальфесте»

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В Курской области пройдут показы программы фестиваля «Открытия премьера», жители региона увидят российские новинки анимации и смогут проголосовать за лучшие картины.

Мультфильмы покажут в большинстве городских и сельских кинозалов. Для жителей области сформировано шесть программ, которые включают 47 короткометражек продолжительностью до 67 минут. Зрители увидят картины, которые еще не выходили на большом экране или на телевидении. В их числе «Пчелография. Крылатое приключение», «Подлинный крокодил», «Бесконечная такса», «Колыбельная для Евы» и другие картины, сообщает «Курская правда».

Показы состоятся с 13 по 17 марта.

Фестиваль «Открытая премьера», также известный как «Суздальфест», проводится с 1996 года. В 2017 году фестиваль состоялся более чем в 250 городах, число площадок превысило 350. В городах-участниках зрители выбирают лучший фильм. Картина, собравшая наибольшее количество голосов, получает специальный приз фестиваля.

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