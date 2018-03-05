Заключенные приморской колонии превратили ее в сад камней

Заключенные ИК-20 в Приморском крае приняли участие в первом этапе конкурса зимнего ландшафтного дизайна. Они создали на территории исправительного учреждения сад камней.

Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ ФСИН по Приморскому краю, теперь арестанты могут на скамейке, установленной в саду, заниматься медитативными практиками, снимать психологическое напряжение и настраиваться на позитивное мышление путем созерцания.

Агентство отмечает, что участникам конкурса приходилось создавать арт-объект в условиях отсутствия главного строительного материала зимы — снега. Их сооружение представляет ровную площадку, засыпанную гравием. Основные элементы — не растения, а камни. Композиция подчиняется определенным законам.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что осужденные одной из омских колоний слепили из снега точную копию ракетного комплекса «Тополь-М».