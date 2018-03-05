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Общежитие для иностранных студентов построят в Пензе

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил найти возможность строительства нового общежития для иностранных студентов, рассматривается вопрос о привлечении инвесторов.

Идея возникла после общения главы региона со студентами на молодежном форуме «Ласточка». По словам Ивана Белозерцева, иностранные студенты довольны качеством образования в Пензенской области, но есть вопросы об условиях проживания. Глава региона распорядился найти возможность для строительства нового общежития. Не исключено, что будут применяться механизмы государственно-частного партнерства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В ходе оперативного совещания в правительстве Белозерцев отметил, что ждать финансирования придется долго, поэтому необходимо привлекать в строительство бизнесменов. Это позволит увеличить число иностранных студентов в регионе.

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