Радикалы прошли с антипольскими лозунгами по Львову

Факельный марш памяти Романа Шухевича прошел в центре Львова. Шествие состоялось накануне годовщины смерти командующего УПА (запрещена в РФ). Один из организаторов массовых убийств поляков был ликвидирован министерством госбезопасности в 1950 году.

Акция также направлена против польского закона о запрете бандеровской идеологии. Радикалы несли баннер с надписью «Город Львов не для польских господ». Бандеру и его сторонников в незалежной называют национальными героями. В Варшаве украинских националистов считают военными преступниками.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.